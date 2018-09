(Inter News) Spalletti incita Trevisani, parole da brividi del mister

Inter News: Spalletti torna sulla Garra Charrua

(Inter News) Nel prepartita di Inter Cagliari Luciano Spalletti è stato intervistato da Sky Sport. Nell’occasione il mister nerazzurro è tornato sulla “garra charrua” che tanto aveva fatto discutere dopo Inter Tottenham.

Lele Adani e Riccardo Trevisani erano stati elogiati da Spalletti in quella occasione per la professionalità e la passione con cui avevano raccontato gli ultimi emozionanti minuti del rientro dell’Inter in Champions. San Siro che ribolliva di entusiasmo dopo il pareggio di Icardi, un ambiente magico che preparava una serata sognata da anni. Tutte queste sensazioni racchiuse nel “l’ha ripresa Vecino” di Trevisani e nella garra charrua di Adani.

Durante l’intervista odierna, Il mister nerazzurro ha chiesto se Riccardo Trevisani fosse in collegamento. Alla risposta affermativa lo ha incitato così: “Riccardo, la garra charrua! Mi raccomando, non perderla. Ai nostri tifosi piace. Questa frase è bella, è importante per noi e anche per tutto il calcio.”

(Fonte Sky Sport)