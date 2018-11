(Inter News) Spalletti in difficoltà, è emergenza vera

(Inter News): L’infortunio di Dalbert complica le cose

(Inter News) Brutta settimana per la fasce nerazzurre. Prima l’infortunio di Sime Vrsaljko durante il match di Nations League tra Inghilterra e Croazia. Elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra, questo il responso degli esami per il terzino croato, già vittima di ripetuti infortuni nella prima parte della stagione. Del tutto improbabile il suo impiego con il Frosinone sperando di averlo abile ed arruolato nella gara decisiva per il il girone di Champions League con il Tottenham di mercoledì prossimo.

Ma siccome le disgrazie non vengono mai da sole, ecco oggi lo stop di Dalbert. Come riporta la Gazzetta dello Sport, “Dalbert si è bloccato in allenamento e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba sinistra”.

Anche il brasiliano sarà sicuramente out con il Frosinone ma nel suo caso si teme uno stop ben più lungo. La sua assenza potrebbe prolungarsi per tutto il ciclo terribile che aspetta l’Inter nelle prossime settimane. Dopo Tottenham le trasferte terribili di Roma con i giallorossi e dello Stadium per il derby d’Italia prima dell’ultima gara di Champions a San Siro con il PSV Eindhoven.

E’ dunque emergenza vera per Luciano Spalletti che, ad oggi, si trova a far fronte al ciclo decisivo di partite a cavallo tra novembre e dicembre con i soli D’Ambrosio e Asamoah come esterni bassi.

Fonte Gazzetta.it