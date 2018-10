Inter news, Spalletti ha due problemi per il derby: gli aggiornamenti

Spalletti prepara il derby

Luciano Spalletti continua gli allenamenti e spera di riabbracciare l’intero gruppo al più presto per le prove definitive, in vista del derby di domenica sera. Kwadwo Asamoah è rientrato e non ha neanche giocato in nazionale. Si attende anche Roberto Gagliardini e,tra domani e mercoledì, dovrebbe essere la volta di Ivan Perisic Stefan De Vrij e. Per avere l’intera rosa al completo e per il primo allenamento con l’intero organico bisognerà attendere giovedì pomeriggio.

La sfida tra Argentina e Brasile è davvero un problema per l’Inter che dovrà valutare le condizioni di Joao Miranda, Lautaro Martinez e Mauro Icardi. Senza dimenticare l’uruguaiano Matias Vecino, tra l’altro anche in rete contro la Corea del Sud, ormai titolare inamovibile accanto a Marcelo Brozovic.

Contro il Milan dovrebbero giocare gli undici più in forma, si prospetta quindi una formazione formato Champions League. Tutto, però, dipenderà da come rientreranno proprio i sudamericani che dovranno affrontare anche un viaggio dispendioso. Per questo motivo, a centrocampo, il tecnico toscano deve scegliere il partner di Brozovic.

Gagliardini è sicuramente più fresco e riposato ma Vecino offre garanzie. In attacco, ci sarà Mauro Icardi che si prepara ad un mese infuocato. L’argentino sarà schierato domani anche da Javier Scaloni e, indipendentemente dalla prestazione o dal lungo viaggio, il capitano nerazzurro non potrà di certo mancare nello scontro diretto contro Gonzalo Higuain. Probabile una staffetta tra il numero 9 e Lautaro per regolare e gestire al meglio le energie. Buone notizie per Stefan De Vrij, a riposo con l’Olanda, che farà coppia con Milan Skriniar.