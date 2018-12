Inter News: Spalletti una frecciata per il capitano

(Inter News) Spalletti giustamente amareggiato a fine gara ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico nerazzurro si è rammaricato per il gol al 91mo preso con i due difensori centrali che si sono fatti uccellare da una spizzata di testa e dall’inserimento di un magnifico 40enne.

Il mister ha parlato di una buona gara ma di mancanza di cattiveria agonistica necessaria per condurre in porto le partite, atteggiamento su cui c’è molto da lavorare.

A proposito di Icardi, Spalletti ha accennato ad un paio di situazioni, soprattutto nel primo tempo in cui Maurito ha rigiocato per i compagni palloni che poteva scagliare verso la porta di Sorrentino.

“Ogni tanto si chiede a tutti di dare supporto al momento o all’episodio. In un’azione molti giocatori si sono buttati nell’azione attaccando l’area, lui è venuto incontro per prenderla sui piedi e ha riconquistato un pallone importante. Ma altre occasioni ci sono capitate, quando siamo tre contro due in area bisogna concludere”.

Fonte Sky Sport