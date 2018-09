Inter News: Spalletti, bastone e carota per due big nerazzurri

Inter News: Spalletti parla chiaro

(Inter News) Nella conferenza stampa di oggi, in vista di Inter Cagliari, mister Spalletti ha espresso concetti chiari su due giocatori tra i più attesi della stagione. Su Lautaro Martinez Spalletti ha detto che “È importante, perché ha nel DNA la possibilità di essere il terminale offensivo e di saper palleggiare con i compagni.

È un giocatore caratterialmente forte, tosto. Dobbiamo mantenerlo così, perché c’è il rischio che ogni tanto chi si porta qui invece di mantenere il suo status perda qualcosa, è successo. Cercheremo di proteggerlo il più possibile, come altri che abbiamo preso, hanno fatto bene quando sono arrivati e stanno dandoci una mano e attraverso la qualità di questi calciatori vogliamo arrivare al massimo della nostra forza. È possibile giochi dal primo minuto”.

Parole non altrettanto positive Spalletti ha avuto per Nainggolan, l’elemento centrale del mercato estivo nerazzurro espressamente richiesto proprio dal mister. Giudicando questo primo scorcio di stagione del Ninja Spalletti lo ritiene “appena sufficiente. Deve trovare la condizione che gli manca anche a causa dell’infortunio. Ha quegli strappi ogni due o tre minuti, per adesso ne vedo due o tre per tempo…”.