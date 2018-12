Inter news, il tecnico nerazzurro non le manda a dire nel dopo partita

Inter news, durante l’intervista a Sky Sport, Luciano Spalletti ha voluto chiarire per l’ennesima volta due episodi del passato. Il tecnico nerazzurro è andato all’attacco, smentendo due falsità dette nei suoi confronti sulla gestione Totti ai tempi di Roma.

Molti attribuiscono ancora oggi che Francesco Totti abbia smesso per colpa di Spalletti. Il tecnico nerazzurro non ci sta: “Io non l’ho fatto smettere, avevo già detto che avrei lasciato il club. Poteva continuare e ha smesso”.

Un altro episodio incriminato è il giorno in cui Totti ha lasciato Trigoria. Spalletti è stato molto chiaro anche in questo caso: “Via da Trigoria? Non ho mandato via nessuno. Con me c’erano anche tre uomini della società. In sala riunioni abbiamo parlato e successivamente Totti è andato via. Dette due falsità: non l’ho fatto smettere e non l’ho mandato via da Trigoria”.