Inter News: Spalletti allontana la coppia Lautaro Icardi

Inter News: Spalletti realista

(Inter News) L’Inter regola il Cagliari con un gol per tempo. Dopo la quarta vittoria consecutiva tra Campionato e Champions, Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Stiamo crescendo come avevamo detto in settimana, la squadra è in condizione, sta aumentando sia mentalmente che fisicamente in alcuni elementi che hanno giocato meno. Abbiamo fatto mettere minutaggio in chi ha giocato meno e abbiamo vinto una gara importante contro una rivale difficile. È importante fare gol, alzare il livello della qualità del gioco.

Abbiamo perso troppe palle che i nostri giocatori devono gestire meglio, abbiamo anche fatto delle belle azione. Io nervoso? Non lo sono mai, è una sua impressione. È chiaro che devo partecipare alla partita. Vogliamo riportare l’Inter dov’è giusto che sia, ma non è un discorso facile sotto l’aspetto psicologico.

Manca da un po’ di tempo il livello importante, la squadra ha bisogno di stare un po’ di tempo a questi livelli. Lautaro e Icardi insieme? Hanno già giocato e abbiamo perso col Sassuolo. Dipende, sicuramente li potremo rivedere. Non è che se segnano in dieci devono giocare tutti e dieci insieme. Bisogna pensare anche agli equilibri di squadra”.

Fonte Radio Rai