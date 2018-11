(Inter News) Spalletti a Londra come Helenio Herrera

Inter News: Franco Ordine fa il paragone

(Inter News) Franco Ordine ha commentato la gara di Wembley sulle colonne de “Il Giornale”. Secondo il giornalista l’Inter scesa in campo contro il Tottenham ha ricordato in molti particolari la grande Inter di Herrera, soprattutto nella strepitosa solidità difensiva.

Ordine avvicina la coppia Skriniar-De Vrij alla grande difesa di Burgnich, Guarnieri e Picchi che vinsero tutto in tutto il mondo. I due centrali di Spalletti son stati enormi fin quando le gambe e le idee hanno sorretto la capacità di imporsi sulla veemenza di Kane e compagni.

A proposito di Nainggolan, secondo Franco Ordine “é stato il primo vero anello della serata interista. É vero, é stato sostituito poco prima dell’intervallo a dimostrazione di una imperfetta salute fisica che continua a condizionarne il rendimento. Se non ha i muscoli levigati e capacità di corsa sciolta e disinvolta, il belga non può offrire collaborazione decente ai suoi sodali”.

L’Inter ha ceduto proprio mentre sembrava che gli inglesi non ne avessero più. La combinazione in velocità che ha portato al gol di Eriksen è arrivata quando l’Inter aveva impegnato da poco Loris sul fendente di Perisic.

Ora tutto ruota intorno al Barcellona, mentre i nerazzurri hanno davanti a loro l’imperativo di sbarazzarsi del PSV “che non è poi un rivale così tenero”, osserva Ordine.