Inter News, dal ritiro della nazionale slovacca, Skriniar ha parlato del momento che sta attraversando l’Inter e di mercato

Inter News, è tempo di nazionali per i giocatori nerazzurri. Tra i giocatori che sono stati convocati nelle rispettive rappresentative c’è Milan Skriniar. Il difensore nerazzurro, che sta disputando un’ottimo inizio di stagione, tornando ai livelli della passata stagione, ha parlato a Sport.sk.

Skriniar ha commentato il momento dell’Inter, che arriva da sei vittorie consecutive tra campionato e Champions League. “Sono contento, abbiamo vinto sei partite di fila. Dal match contro il Tottenham è iniziata questa serie di partite vinte. E’ fantastico e dobbiamo andare avanti”.

I top club lo vogliono

Le prestazioni di Milan Skriniar non stanno passando inosservate. Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United hanno messo gli occhi sul forte difensore centrale slovacco.

Il giocatore nerazzurro ha allontanato queste voci, soprattutto quella legata al Manchester United. Ecco il suo commento: “L’ho sentito, ma non so se sia vero. Personalmente non ci penso, il mercato si è concluso da poco”. Parlando ad altri colleghi presenti nel ritiro della nazionale slovacca, Skriniar ha allontanato le altre voci di mercato, dichiarando in modo chiaro ed esplicito che il suo pensiero è rivolto all’Inter e ai prossimi impegni con i nerazzurri.