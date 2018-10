Inter news, si scatena il gruppo B: offerta folle per il calciatore

Inter: le protagoniste del gruppo si scatenano

L’Inter si prepara al derby di domenica sera ma, in particolar modo, ad un mese davvero intenso. La prossima settimana ci sarà la Champions con la trasferta di Barcellona. Il gruppo B è uno dei gironi più affascinanti e costituito da squadre di alto livello. I nerazzurri ed i catalani comandano la vetta con 6 punti su Psv e Tottenham.

Nelle ultime però, si sta scatenando un’asta per il brasiliano Malcom. L’ex Bordeuex, non voluto da Valverde, non gioca e a gennaio farà le valigie. L’Inter ci aveva puntato per più di un mese la scorsa estate, ma la mancanza di liquidità non ha permesso l’affare. Per questo motivo, il d.s Ausilio avrebbe richiesto un prestito fino a fine stagione.

La vera bomba arriva dall’Inghilterra e come conferma anche il quotidiano sportivo Sport, il Tottenham avrebbe offerto 50 milioni per l’esterno. Gli Spurs erano in corsa anche quando la Roma stava per ufficializzare l’ingaggio ma purtroppo nessuno aveva fatto i conti con la società spagnola. Adesso tutto è cambiato, come già detto, Valverde non lo considera e una vera asta nel gruppo B è pronta a scatenarsi.

Il PSV ha in vetrina il talento Hirving Lozano, sul quale sono in pressing proprio Inter, Barcellona e Tottenham. Una sfida parallela da seguire senza distrazioni. E’ il calciomercato della Champions