(Inter News) Sarri aiuto prezioso per i nerazzurri, il suo SMS sul Tottenham

(Inter News) Sarri sconfitto dal Tottenham consiglia l’Inter

(Inter News) Maurizio Sarri ha perso ieri la sua prima partita in Premier. Una bella sventola rimediata dal Tottenham, un 3 a 1 perfino generoso nei confronti di un Chelsea mai in partita. Dopo la gara, il tecnico toscano ha criticato con grande onestà il comportamento della sua squadra sul terreno di Wembley.

E poi, ricordando che mercoledì sera sullo stesso proscenio sarà di scena l’Inter, ha voluto lanciare alcuni consigli a Spalletti.

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri ha detto: “Forse oggi il peggior Chelsea della stagione, è uno stadio che non mi piace, ha distanze enormi, non c’è l’atmosfera del campionato inglese. Abbiamo perso in maniera netta, abbiamo giocato in maniera scadente contro un avversario forte.

Le squadre inglesi sono difficili da affrontare, le partite in casa per gli avversari sono di difficile digestione: l’Inter è una squadra forte, spero non abbiano il nostro approccio e che riescano nella prima mezz’ora a contenerli perché loro nei primi trenta minuti sono pericolosi. Devono evitare la perdita della palla nella propria metà campo perché a livello di ripartenze sono una delle squadre più forti d’Europa”.

Fonte Sky Sport