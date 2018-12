(Inter News) Uno spettacolo nello spettacolo

(Inter News) Mai come domani sera il pubblico dovrà essere il 12mo ma anche il 13mo in campo. San Siro si appresta a vivere una serata di adrenalina galoppante, come da queste parti non se ne ricordano dal 2010. La posta in gioco è altissima, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions al termine di un girone unanimemente giudicato come il più difficile, partendo dalla quarta fascia che il sorteggio dello scorso agosto assegnò ai nerazzurri.

Ma anche il prestigio di rientrare tra le migliori 16 d’Europa al primo colpo dopo tanto tempo. Dulcis in fundo i 20 milioni di euro che arriverebbero dall’UEFA per la qualificazione. Troppi motivi per non esserci, troppi per non vincere e salutare il Tottenham.

San Siro esibirà ancora una volta il suo look più bello, un altro pienone per spingere i ragazzi verso un obbiettivo che scriverebbe una pagina completamente diversa della stagione nerazzurra. La società ne è ben consapevole e chiama i tifosi all’azione.

Sul sito ufficiale della società si legge infatti “Anche con il PSV sarà infatti superato il muro dei 60.000 spettatori e al momento dell’ingresso in campo delle squadre l’atmosfera a San Siro sarà quella delle grandi occasioni. Sulle note di Pazza Inter il pubblico nerazzurro sarà invitato ad attivare la torcia del proprio smartphone per ricreare l’effetto di una volta stellata che brillerà nel cielo di Milano per dare la carica ai giocatori per superare l’ultimo ostacolo.”

San Siro da brividi con 60 mila torce accese, 60 mila stelle che accoglieranno i ragazzi dagli spalti. In attesa di andare, tutti insieme di lì a poco, a rivedere quelle vere.