(Inter News) Roma Inter polemiche infinite, scatta la querela

Inter News: L’arbitro Rocchi presenta denuncia

(Inter News) Di acqua sotto i ponti ne è già passata ma Roma Inter di dieci giorni fa continua a far parlare. Le polemiche infuocate sollevate dai giallorossi per il rigore negato a Zaniolo nel 2 a 2 dell’Olimpico non si sono ancora placate.

Nella giornata di oggi un altro tassello. Stavolta è l’arbitro della gara, Gianluca Rocchi, che entra in scena.

Il sito Sport Sky.it informa che il fischietto fiorentino “ha deciso di querelare un opinionista dell’emittenza romana che sarebbe andato oltre il normale diritto di critica, offendendo personalmente il direttore di gara fiorentino.”

Della querela di Rocchi ha dato conferma il suo avvocato Gabriele Bordoni: “Credo che questa presa di posizione sia corretta – ha spiegato Bordoni – perché bisogna distinguere le critiche, anche colorite che avvengono in occasione di una partita di calcio, dalle aggressioni verbali gratuite“. Sky Sport informa che in caso di condanna, Rocchi devolverà la somma in beneficenza.

Fonte Sport Sky.it