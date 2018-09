(Inter News) Rischia di saltare il CdA importantissimo. Ecco i veri motivi

Inter News: Riunione del CdA in bilico

(Inter News) Secondo il sito Calcio e Finanza.it il CdA della società nerazzurra già convocato per domani potrebbe saltare. L’organo amministrativo è chiamato ad approvare il bilancio al 30 giugno 2018 che dovrebbe chiudersi con un passivo di soli 18 milioni dopo i 24 dello scorso anno. Nonostante la perdita, la società ritiene di essere assolutamente in linea con gli obblighi previsti dal FFP, dovendo essere escluse le spese relative al settore giovanile ed agli investimenti in infrastrutture.

La riunione del massimo organo gestionale potrebbe slittare di qualche settimana per consentire ai consiglieri cinesi ed indonesiani di presenziare all’importantissima riunione. All’ordine del giorno infatti anche l’approvazione del bilancio della società M-I Stadio attraverso la quale Inter e Milan gestiscono l’impianto di San Siro.

Rinnovo delle cariche: che farà Thohir?

Ma soprattutto ci sarà da fissare la data per la convocazione dell’Assemblea dei soci da tenersi entro un mese dal CdA. In quella sede sarà possibile capire il futuro del Presidente Thohir, visto che la sua nomina scade con l’approvazione del bilancio 2018, così come quella di tutti gli altri consiglieri. Sarà dunque quello il momento strategico in cui sarà delineato il nuovo quadro dirigenziale nerazzurro con l’elezione del nuovo CdA e del nuovo Presidente. A quest’ultimo riguardo sono sempre insistenti le voci secondo cui sarebbe Steven Zhang ad assumere la massima carica della società. Tutto da decifrare invece ancora l’aspetto della compagine azionaria con Thohir tuttora proprietario del 31% delle azioni ed impegnato nella trattativa per la cessione di questo pacchetto al gruppo Suning.

Fonte Calcio e Finanza.it