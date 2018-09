(Inter News) Regalo della società ai tifosi: trasferte di Champions con la squadra

Inter News: splendida iniziativa

(Inter News) Ancora una bella iniziativa dell’Inter per stringere sempre di più il legame con i tifosi. Questa volta non si tratta di canzonette, coreografie o cose simili, stavolta l’iniziativa è molto più “concreta”: due biglietti per volare ad Eindovhen insieme alla squadra mercoledì 3 ottobre.

Questo il comunicato ufficiale della società: “La Champions League è iniziata, siamo tornati a riveder le stelle! Dopo l’esordio da favola contro il Tottenham, il prossimo impegno sarà in trasferta a Eindhoven, mercoledì 3 ottobre.

In vista di questa importantissima sfida, FC Internazionale Milano ha messo a disposizione dei tifosi un’opportunità straordinaria: grazie al concorso “Vola con la squadra” si possono vincere 2 biglietti per raggiungere l’Olanda sullo stesso aereo dei ragazzi di Luciano Spalletti. Un’esperienza unica per viaggiare con i tuoi campioni e supportare da vicino i colori nerazzurri.

Analoga iniziativa sarà poi ripetuta per le trasferte di Barcellona e Londra. Un’occasione unica per vivere tre trasferte da sogno con la squadra e lo staff nerazzurro.