(Inter News) Rafinha: guai senza fine, prima il ginocchio ora la denuncia

Inter News: Adidas denuncia l’ex nerazzurro

(Inter News) Non è un gran bel periodo per Rafinha. Una volta tornato al Barca dopo la parentesi nerazzurra, il brasiliano dapprima non ha mai trovato una collocazione fissa nell’undici blaugrana. Solo 5 presenze, compresa quella di San Siro con il gol alla sua ex squadra, prima di arrivare a quella fatale, con l’Atletico di Simeone lo scorso 24 novembre.

Rottura del crociato al ginocchio sinistro e stagione finita. Un altro calvario dopo quello che aveva vissuto prima di arrivare in maglia nerazzurra che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco per quasi un anno.

Ma i guai sono come le ciliegie, uno tira l’altro. Il Corriere dello Sport riporta una notizia del quotidiano olandese De Telegraaf secondo cui Rafinha sarebbe stato denunciato dall’Adidas che avrebbe chiesto al giocatore un risarcimento di 100 mila euro.

La violazione contestata dalla casa di abbigliamento sportivo tedesca riguarderebbe la mancata comunicazione di Rafinha di interrompere il rapporto con Adidas. A causa di questa omissione la multinazionale dello sport mondiale ritiene che l’accordo, in scadenza nello scorso giugno, sarebbe stato da intendere tacitamente rinnovato. Dunque Rafinha non poteva utilizzare il materiale di altre case produttrici come invece ha fatto. Conclusione, tutto finirà al tribunale di Amsterdam che dovrebbe pronunciarsi il prossimo 18 dicembre.

Fonte Corriere dello Sport