Inter news, questa l’offerta per il rinnovo ad Icardi: i dettagli

Inter: si vuole blindare l’argentino

L‘Inter vuole risolvere anche la questione relativa al rinnovo di Mauro Icardi. L’argentino che si è sbloccato con la prima rete in stagione al Tottenham, ha trovato continuità anche con il sigillo in campionato nel match vinto a San Siro contro la Fiorentina

Secondo il Corriere dello Sport, già la settimana scorsa sarebbe stata presentata un’offerta per il prolungamento contrattuale fino al 2023. Rinnovo di cinque anni a 6 milioni di Euro più bonus a stagione. Wanda Nara, moglie ed agente del capitano nerazzurro, ha ascoltato ma non risposto. Ci vorrà ancora tempo per la stretta di mano definitiva.

Come riporta il quotidiano sportivo:

“Attualmente Maurito guadagna 4,9 milioni più un bonus del 10% (circa 500.000 euro) per la qualificazione al group stage della Champions più altri 200.000 euro ogni 10 reti segnate. La proposta nerazzurra è quella di portare la parte fissa intorno a quota 6 milioni, qualcosina meno, e di confermare tutta una serie di bonus (magari con cifre ritoccate verso l’alto) che comprendano anche le vittorie di squadra.”

Servirà ancora un pò di pazienza ma il matrimonio tra l’ Inter e calciatore continuerà. I nerazzurri possono restare tranquilli perché, nel periodo in cui era possibile pagare la clausola, nessuna squadra ha presentato un’offerta ufficiale. Se così fosse stato, Wanda avrebbe potuto pretendere gli 8 milioni tanto voluti dal marito. Adesso sono i dirigenti di Corso Vittorio Emanuele a comandare la trattiva.