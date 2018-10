Inter News: Quattro ex in campo ma uno mette tutti in riga (GdS)

Inter News: Rafinha grande protagonista

(Inter News) C’erano tante stelle e quattro ex al Nou Camp, Coutinho e Rafinha da una parte, Icardi e Keita dall’altra. A dire il vero i due nerazzurri hanno vissuto solo la cantera blaugrana senza mai avere l’opportunità di assaporare la prima squadra, ma la qualifica di ex spetta loro di diritto.

I due del Barca sono usciti con i punti e gli applausi dei loro tifosi. Non così per i due interisti, soprattutto il capitano che ha visto interrompersi la striscia positiva aperta nell’esordio in Champions con il Tottenham e proseguita poi ad Eindhoven.

Coutinho si è dato da fare ma non è apparso devastante come in altre occasioni. Al di là di una traversa (colpita dopo un presunto fallo di mano di un compagno) qualche buona giocata ma niente di trascendentale.

Rammarico e talento

La parte del leone l’ha fatta Rafinha, talento e lucidità al servizio dei compagni e stasera anche goleador. La voleè con cui ha freddato Samir Handanovic è stata lo splendido coronamento di un’azione altrettanto bella.

Non ha esultato dopo il gol. Un modo evidente per sottolineare ancora una volta il suo attaccamento ai colori nerazzurri che lo scorso anno gli hanno permesso di tornare ad essere un giocatore vero dopo il lungo infortunio.

Voleva restare all’Inter, lo ha detto in tutte le salse durante l’estate ed i tifosi nerazzurri ricambiavano tanta attenzione con la stessa speranza. Il FFP ha impedito che il matrimonio proseguisse, Raf è tornato al suo Barca con poche prospettive di impiego continuativo a dire la verità. Poi l’incidente a Messi di qualche giorno fa. Valverde ha sfogliato la margherita della sua lunga panchina ed ha scelto lui per sostituire la Pulce.

Ha avuto ragione, Rafinha lo ha ripagato con moneta sonante, una partita ricca di intensità, giocate sopraffine, precisione. Quello che serviva all’Inter insomma e che stasera ha lasciato ancor più l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato.

