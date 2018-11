(Inter News) Quanto pesano per Spalletti le valigie di ritorno da Londra?

(Inter News) Cosa riporta a casa l’Inter da Londra?

(Inter News) La Gazzetta dello Sport presenta la foto del rientro dell’Inter da oltremanica dopo la sconfitta di ieri sera a Wembley. Nelle valigie nerazzurre sopra a tutto il resto tanta rabbia per una qualificazione agli ottavi di Champions persa mentre tutti la stavano già accarezzando.

E poi i dubbi per gli infortuni. Se quello di De Vrij pare non preoccupare particolarmente, la situazione di Radja Nainggolan inizia a farsi davvero difficile da capire. L’infortunio durante la prima amichevole estiva, il lungo recupero, il nuovo stop dopo lo scontro con Biglia nel derby. Da lì in poi il rosario di dentro e fuori che ancora non trova termine. Forse è giunto il momento che Spalletti e lo staff medico mettano il Ninja ai box per recuperarlo pienamente. Vederlo così ieri sera ha fatto male e pure tanta rabbia.

Nella valigia di Spalletti di certo ha trovato posto la sorpresa per il posto del papà di Lautaro Martinez poi tolto, sconfessato, rinnegato. Il signor Martinez non è un problema, suo figlio Lautaro può diventarlo. Alcune delle sue (tante) qualità il ragazzo le ha già messe in vetrina, i guardoni di mercato che spiano gli eventi in casa nerazzurra non mancano. “Trovare spazio a lui e a Keita (non solo nelle gare “minori”) è un rebus con cui il tecnico prima o poi dovrà confrontarsi” sentenzia la Gazzetta.

C’è anche qualcosa di positivo

Torna da Londra nel bagaglio a mano anche qualche sensazione positiva, la conferma della coppia difensiva De Vrij-Skriniar che ha messo la museruola al temutissimo Kane. Mentre Brozovic si conferma centrocampista di livello mondiale, la squadra dimostra di essere sulla strada per raggiungere le migliori . La differenza ancora è evidente ma al momento del sorteggio tutti avrebbero messo una firma per trovarsi in gioco all’ultima del girone.

Reset. Ora occorre svuotare la valigia, mettere da parte quel po’ di buono che torna da Londra e riuscire a trasformare la rabbia in agonismo e lucidità. All’Olimpico aspetta l’Inter una Roma incerottata nel morale e nella condizione di diversi elementi. Poi arriverà il derby d’Italia. Due gare per capire se l’Inter ha capito la lezione di Londra, per crescere più velocemente possibile. In attesa del PSV e sperando che la fabbrica di biscotti a Barcellona non apra i battenti a dicembre.

(Fonte Gazzetta.it)