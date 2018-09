Inter News: Quanto ci piace questa espulsione, mister !

Inter News: 3 punti d’oro a Marassi, alla faccia del VAR

(Inter News) E anche per stasera Luciano Spalletti può andare a letto contento, Per i tre punti e per aver fatto venire un altro travaso di bile ai tanti che aspettavano la solita Inter formato campionato. Non si può non partire dal fondo per commentare un’altra serata rocambolesca, con un doppio VAR che domani potrà far felice Nicchi e tanti altri che ne hanno parlato negli ultimi giorni. “Visto che il VAR funziona ?” ce lo sentiamo già nelle orecchie.

Niente da dire (forse) sul secondo episodio. Le immagini viste fino ad ora sembrerebbero confermare che la palla messa indietro da D’Ambrosio avesse oltrepassato la linea bianca. Si attendono le conferme di rito in merito per non essere costretti a smoccolare. Sul gol annullato a Nainggolan anche il tempo trascorso è sembrato confermare che nella sala VAR si siano sudate le proverbiali sette camicie per trovare il modo di annullarlo. Alla fine hanno trovato un fuorigioco millimetrico parecchi secondi prima del tiro imparabile del Ninja. Hanno trovato l’ago nel pagliaio e buonanotte suonatori.

Più forti del VAR e di tutto

Alla fine l’Inter è stata più forte anche del VAR, della sfortuna (leggasi palo di Candreva) e di un’ottima Samp, soprattutto nella prima frazione di gara. Da martedì scorso le cose sembrano cambiate davvero, potenza di una esaltazione collettiva. Soprattutto nella volontà della squadra di non lasciare niente di intentato per portare a casa il risultato.

Quel grido di Adani, la garra charrua, è risuonata nelle orecchie dei ragazzi nei convulsi minuti finali a Marassi. Tutti sapevano che un pareggio non sarebbe bastato a dare continuità all’impresa di Champions, i tre punti erano d’obbligo. E alla fine sono arrivati, con la zampata del giocatore più “ritrovato” di tutti i tempi. Basta andare a leggere cosa si scriveva e si pensava di Marcelo Brozovic 12 mesi. Ancora un gol nel recupero, segno che i “marroni” la squadra li ha. Se magari imparassero a srotolarli prima del 90mo migliaia di tifosi ringrazierebbero e le loro coronarie ancora di più.

Mister ci piace così!

Ma l’immagine più bella di stasera è quella di Luciano Spalletti, esultante dopo il gol in extremis ed espulso per questo. Il quarto uomo si è sentito sbeffeggiato dalla sua esultanza e ha richiamato l’arbitro che lo ha allontanato. Non ce ne po’ fregà’ de meno, diciamo noi, se l’esultanza fosse rivolta alla telecamera come sostiene il mister nerazzurro o davvero fosse rivolta al quarto uomo.

Spalletti che esulta in quella maniera ci piace, fa bene all’anima dei nerazzurri perché fotografa uno di noi, e di questo se ne giova la squadra e tutto l’ambiente. E ci piace perché anche stasera molti altri andranno a letto dopo aver svegliato le farmacie notturne per portare a casa una scatola di Maalox. Buonanotte anche a loro.