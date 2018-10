Inter news, PSV Inter, le probabili formazioni

Inter News – Luciano Spalletti non cambia il modulo, confermato il 4-2-3-1 anche per la gara di Champions League contro il PSV.

Il PSV dovrà fare a meno di Rigo e di Thomas, entrambi infortunati. Gli olandesi dispondono di un reparto offensivo molto tecnico e rapido. La difesa nerazzurra dovrà fare molta attenzione. Icardi confermato davanti dopo il turno di riposo in campionato, Lautaro Martinez pronto a subentrare, garantendo un importante apporto alla manovra offensiva. Nonostante si sia ben comportato contro il Cagliari, Dalbert partirà dalla panchina. Fugato ogni dubbio sul terzino destro, giocherà D’Ambrosio, mentre Skriniar sarà, come al solito al centro della difesa. Vrsaljko ha recuperato e sarà in panchina, ancora da verificare il suo minutaggio.

Le probabili formazioni

PSV (4-2-3-1): Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario; Bergwijn, Pereiro, Lozano; De Jong. All. Van Bommel

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij/Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Leggi anche:

Handanovic ai microfoni di Sky Sport, parole che fanno riflettere:” Dopo il Parma…”