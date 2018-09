(Inter News) Poteva essere nerazzurro, adesso medita il ritiro

Loading...

Inter News: All’Arsenal è chiuso

(Inter News) Non più tardi di un paio di anni fa poteva diventare protagonista di un clamoroso passaggio in nerazzurro. Dopo la lunga militanza in bianconero Stephan Lichtsteiner stava trovando difficoltà a definire la sua situazione con la Juventus e molti lo volevano già sulla strada per Milano. Poi non se ne fece di niente, il terzino svizzero è rimasto a Torino per poi lasciare definitivamente l’Italia nell’ultimo mercato, destinazione Arsenal.

Qui pensava di trovare ancora spazio ma la presenza di un concorrente di altissimo livello come Bellerin lo sta spingendo in panchina con continuità. Ed è lo stesso Lichtsteiner a spiegare tutto il suo disagio per questa situazione al portale Sport.CH.

Potrebbe ritirarsi

L’ex bianconero dice di aver rifiutato almeno cinque offerte di club che gli avrebbero garantito il posto da titolare. La sua scelta di Londra sponda Gunners è stata dettata dal desiderio della grande sfida, pur sapendo che Bellerin sarebbe stato un concorrente non facile da superare. Lo svizzero confessa di non trovarsi a suo agio nel ruolo di riserva e spera di trovare quello spazio che fino ad oggi gli è stato negato.

Con un finale amaro, che mette in conto anche la possibilità del ritiro dal calcio se il suo rendimento non fosse in linea con quello degli ultimi anni.

Fonte Sport. CH