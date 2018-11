(Inter News) Possibile un grande vantaggio per l’Inter nel derby d’Italia

(Inter News) Allo Stadium ancora cori contro Napoli

(Inter News) Anche ieri in occasione di Juventus Spal dalla curva del tifo organizzato bianconero si sono levati cori feroci contro Napoli ed i napoletani. E’ successo pochi istanti dopo il gol messo a segno da Cristiano Ronaldo, quando dagli spalti si è levato il solito coro indegno “abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”. Un’altra razione di cori è toccata alla Fiorentina, prossima avversaria dei bianconeri in campionato.

La risposta del neo presidente della Figc Gravina non si è fatta attendere: “Il ripetersi di cori con evidente riferimento alla discriminazione territoriale negli stadi italiani è un comportamento incivile che va condannato e contrastato con determinazione. Bisogna intensificare i programmi educativi che coinvolgono i tifosi e applicare rigorosamente le norme previste dal nostro ordinamento”.

Provvedimenti in vista? L’ipotesi più realistica è quella di Fabio Ravezzani, giornalista di Tele Lombardia che ha commentato così: “È da considerarsi sicura la chiusura della curva Juve contro l’Inter dopo i nuovi cori contro Napoli e Firenze.

A questo punto si tratta di un chiaro ricatto nei confronti del club. Bisogna capire con quale scopo e in favore di chi. Una parte della Sud allo Stadium usa i cori per farla chiudere e in questo modo ricatta il club…Urge una nuova disposizione che consenta alla Juve di escludere i singoli abbonati che lo fanno. Non esistono soluzioni alternative per tutelare chi si comporta bene e paga 2 volte”.

Il derby d’Italia sarà una gara ovviamente difficilissima per i ragazzi di Spalletti. Affrontarla senza l’apporto della curva bianconera potrebbe rappresentare uno stimolo in più per una prestazione straordinaria, unico modo per uscire dallo Stadium imbattuti.