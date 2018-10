Inter news, Politano vero leader: il tweet che suona la carica

Politano e la sua forte personalità

Matteo Politano ha giocato l’ennesima partita da titolare con enorme personalità. L’esterno destro è ormai un fedelissimo di Luciano Spalletti che lo ritiene un titolare inamovibile. L’ex Sassuolo, giunto ad Appiano nella scorsa estate, ha superato tutte le prove così da declassare Antonio Candreva e Keita Balde.Nel maggio scorso ha battuto la sua attuale squadra con una punizione sotto la barriera. Lo scetticismo sul numero 16 era tanto, proprio perchè proveniente da un club di medio-bassa classifica che aveva giocato soltanto l‘Europa League due stagioni fa.

Il ragazzo si è subito dato da fare, accettando qualsiasi ruolo. Quando parte largo per poi accentrarsi diventa spesso inarrestabile, grazie all’agilità e alla velocità che lo contraddistinguono. In realtà il prodotto del settore giovanile della Roma può agire anche da seconda punta, posizione in cui è stato schierato da Giuseppe Iachini per raggiungere la salvezza con la società emiliana.

La vittoria di ieri dell’Inter contro la Lazio è stata subito ripresa proprio da Politano che sul profilo Twitter ha scritto:

“È sempre un’emozione speciale tornare in questo stadio, bello venire via con 3 punti!”

Un ritorno da ex ,ricordando il passato all’Olimpico con la maglia giallorossa.

È sempre un’emozione speciale tornare in questo stadio, bello venire via con 3⃣ punti!🔵⚫#ForzaInter #LazioInter pic.twitter.com/eBwIhJCVV4 — Matteo Politano (@MPolitano16) October 29, 2018