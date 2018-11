(Inter News) Pochi giorni ma saranno micidiali, la stagione si deciderà li

Inter News: il periodo decisivo è alle porte

(Inter News) L’Inter ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions, seconda in campionato. Chi non avrebbe messo la firma tre mesi fa per una situazione del genere? Ora la trasferta di Bergamo, sempre ostica, poi la sosta, poi il Frosinone. 21 giorni che somigliano molto ad un training in previsione delle due settimane che daranno il segno alla stagione dell’Inter.

L’anno scorso il 5 dicembre arrivò la vittoria con il Chievo, quel 5 a 0 che illuse tutti e che aprì le porte di un inferno durato oltre due mesi. Quest’anno le settimane a cavallo tra novembre e dicembre saranno quelle che daranno il là, in un senso o nell’altro, alla stagione nerazzurra.

Il 28 si va a Wembley nella gara decisiva con il Tottenham, 4 giorni dopo trasferta all’Olimpico contro la Roma. Il 5 dicembre ci aspetta lo Stadium per il derby d’Italia e l’11 finalmente a San Siro per l’ultima di Champions con il PSV Eindovhen.

13 giorni per l’inferno o il paradiso

13 giorni che diranno se Spalletti ed i suoi ragazzi potranno alzare l’asticella delle aspettative in Italia e soprattutto in Europa. Andare a strappare il biglietto per gli ottavi a Londra nella tana del lupo inglese darebbe una carica di adrenalina strepitosa. Le trasferte con Roma e Juventus diranno invece se l’Inter può ambire davvero ad un ruolo di primissimo piano nel campionato, senza vedersi negare alcun obbiettivo oppure se il target massimo sarà la conferma del terzo/quarto posto utile per tornare nell’Europa che conta l’anno prossimo.

Quella con il PSV potrebbe essere la partita per festeggiare oppure quella per tremare fino al 90mo in attesa di notizie da Barcellona.

Il freddo dell’inverno sarà spento dal calore dell’attesa spasmodica che avvamperà in quei giorni. In fin dei conti in tutti questi anni, dal 2011 in poi, c’è mancato proprio questo, il piacere dell’attesa per partite dall’importanza decisiva, potersi giocare il futuro a livelli di vertice sapendo che tutto dipende da noi.

Negli impegni con Atalanta e Frosinone la squadra dovrà trovare le conferme necessarie a preparare quel periodo micidiale al meglio. Vietato sbagliare ora, per non rovinare tutto. E poi se guerra deve essere, guerra sia. Di nervi naturalmente.