Inter News: catena di errori sul gol

(Inter News) L’Inter esce sconfitta dallo Juventus Stadium dopo aver giocato una buona gara. Almeno alla pari con i bianconeri nel primo tempo e una ripresa non indimenticabile, con tanti errori, in campo e probabilmente anche in panchina.

L’ha decisa Mandzukic in una azione nella quale ad essere cattivi si potrebbero contare fino a tre errori dei nerazzurri. Vrsaljko che permette a Cancelo di arrivare sul fondo, Handanovic che resta sorpreso su un pallone a tre metri da lui e Asamoah che si fa uccellare alle spalle dal gigante croato.

Proprio il difensore esterno nerazzurro è nel mirino di Maurizio Pistocchi nel suo post di commento alla gara.

“Juventus-Inter 1:0 Con un gol di Mandzukic-errore di Asamoah che si fa attaccare alle spalle-la Juventus vince il derby d’Italia. L’Inter paga i suoi errori-sprecate clamorose palle-gol con Gagliardini-palo-e Politano, i Campioni capitalizzano al massimo un buon 2^tempo”.