Inter news, Pioli infiamma il match in conferenza:” lo scorso anno…”

Pioli molto determinato in conferenza

L’Inter attende la Fiorentina nell’anticipo di domani, in programma alle ore 20.30 a San Siro, e cercherà di dare continuità alle due vittorie contro una squadra in grande stato di forma. Stefano Pioli, tecnico dei Viola, ha parlato in conferenza da grande ex vista l’esperienza di due anni fa con la squadra nerazzurra. Sfida molto sentita considerate le frasi che accompagnano questa vigilia:

“Su cosa è cambiato dalla partita contro l’Inter dello scorso anno

E’ cambiato tanto. L’anno scorso arrivammo alla prima giornata di campionato con tanti punti interrogativi. E’ stato un percorso lungo. Allora non eravamo ancora una squadra, adesso sì. E ce la vogliamo giocare, dando il massimo. L’Inter ha grandi giocatori, un ottimo allenatore ed è stata costruita per vincere. ma abbiamo tutto per mettere in campo una prestazione seria “