Inter News: Pesanti critiche al nerazzurro dal suo CT

(Inter News) Skriniar “beccato” dal suo CT

(Inter News) Nell’ambito della Nations League, la Slovacchia è stata battuta oggi dalla Repubblica Ceca per 2 a 1.

Al termine della gara il CT slovacco Jan Kozak era particolarmente nervoso e non ha risparmiato critiche ai suoi giocatori più rappresentativi.

“È tempo che giocatori come Skriniar, Lobotka, Duda, Mak e Weiss si assumano maggiori responsabilità. Skriniar? E’ stato uno dei peggiori, bisogna essere obiettivi. Si parla di un sacco di milioni ma bisogna dimostrarlo sul campo”.

Con tutto il rispetto per il Commissario Tecnico Slovacco, non è certo in un impegno poco più che amichevole della nazionale Slovacca che Skriniar debba dimostrare il suo valore.

Il centrale nerazzurro è ormai uno dei giocatori più appetito sul mercato. Logica conseguenza dello straordinario campionato giocato lo scorso anno, della conferma in questa prima di torneo e, soprattutto, delle due ottime prove in Champions.