Inter News: Ci risiamo, Perisic e il suo mal di pancia

(Inter News) Puntuale come il Natale si ripropone, per l’ennesima volta, il mal di pancia di Perisic. Il croato soffre di disturbi che lo portano ad esternare continuamente la sua voglia di Premier. L’ultima volta lo ha fatto proprio ieri, confessando la sua voglia di tentare l’avventura oltremanica e chiedendo ai tifosi di comprendere questa sua innata passione.

Premesso che molti degli appassionati nerazzurri non solo comprendono il giocatore ma anzi, non vedono l’ora di liberarsene, viste le performances che sta sfornando, Perisic deve capire che curarsi costa. Lo mette chiaramente in rilievo Tuttosport che prospetta uno scenario non del tutto nuovo destinato a ripresentarsi nel prossimo mercato estivo.

Secondo il quotidiano torinese gli affari si fanno in due altrimenti tutto resta com’è. Suning questa volta potrà prendere in considerazione l’ipotesi di privarsi di uno suoi giocatori più importanti, cosa mai successa sotto la gestione del gruppo cinese.

Ma è evidente che l’offerta dovrà essere tale da permettere alla società nerazzurra di contabilizzare una importantissima plusvalenza sulla quale costruire il rafforzamento della squadra. 50 milioni sarebbero la cifra cui stanno pensando in Corso Vittorio Emanuele, la stessa che lo United di Mourinho si rifiutò di pagare due estati orsono e che nessuno ha voluto impiegare per l’acquisto del croato dopo il pur fantastico mondiale disputato.Uomo avvisato mezzo curato.

Fonte: Tuttosport