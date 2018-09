(Inter News) Per il nerazzurro un record straordinario a soli 22 anni

Inter News: Barbosa fa 200 al Santos

(Inter News) Il sito brasiliano Globo Esporte ha raccolto le parole di Gabriel Barbosa prima della prossima gara del suo Santos contro il Cruzeiro. Un momento storico nella vita professionale di Gabigol che toccherà le 200 presenze con la maglia dei Peixe, Considerando che il ragazzo ha solo 22 anni il traguardo è da definire davvero prestigioso.

“E’ un orgoglio . ha detto Gabriel – un numero impressionante anche se sono molto giovane. Sono felice di essere arrivato a 200, punto alle 300. Ringrazio il club, i tifosi, i compagni e lo staff tecnico. E la mia famiglia che è sempre stata dalla mia parte. E’ un momento molto speciale, domani proveremo a vincere che è la cosa più importante. Non voglio solo segnare o vincere, ma essere d’aiuto. E se dovessimo vincere, sarei molto felice”.

Barbosa è in prestito in Brasile fino alla fine del 2018. Dalle prossime settimane Inter e Santos dovranno avviare i contatti per decidere sul destino dell’attaccante. La stagione dell’attaccanre nerazzurro può definirsi ampiamente positiva: 31 presenze e 16 reti fino a questo momento. La dirigenza del Santos non nasconde di volerlo trattenere anche nel 2019, il giocatore dal canto suo ha inviato messaggi di fiducia all’Inter ed al club brasiliano. Il suo futuro resta tutto da scrivere.

Fonte Globo Esporte