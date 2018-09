Inter News: pentiti di aver ceduto il centrocampista

Inter News: l’ex primavera nerazzurro studia da leader

(Inter News) L’ex ds del Modena Fausto Pari ha parlato a Radio Blu del giocatore della Fiorentina, Marco Benassi, ex della Primavera nerazzurra. Il dirigente emiliano sottolinea come Benassi stia mantenendo in pieno le promesse di quando era un giovanissimo negli Allievi del vivaio emiliano.

Marco era il capitano di quella squadra del Modena, ed ha mostrato poi tutte le sue qualità nel settore giovanile nerazzurro fino a conquistarsi un posto al sole in prima squadra. Pari ricorda la cessione al Torino avvenuta per scelte di mercato ma evidenzia anche che in alcuni colloqui avuti con i dirigenti di Corso Vittorio Emanuele questi gli abbiano chiaramente fatto capire di essersi pentiti di quella mossa.

Campione d’Italia e Next Gen con Stramaccioni

Benassi era arrivato all’Inter nel 2011 e nel 2012 aveva fatto parte della splendida Primavera di Stramaccioni vittoriosa in Next Gen e poche settimane dopo in Campionato.

Dopo l’anno in prestito al Livorno (2013) Benassi fu ceduto in comproprietà al Torino nell’ambito dell’affare che portò D’Ambrosio in nerazzurro. L’anno successivo Inter e granata non trovarono l’accordo sulla destinazione del centrocampista. Si andò così alle buste nelle quali prevalse il Torino con un’offerta di 3,5 milioni di euro contro i 2,9 offerti dai nerazzurri. In quel periodo Benassi portò a lungo anche la fascia di capitano del Toro, prima di passare alla Fiorentina nel mercato estivo dello scorso anno per 10 milioni più 3 di bonus.

Fonte Radio Blu