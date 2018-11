(Inter News) Non ci sono più parole, ecco cosa sta accadendo a San Siro

Inter News: San Siro straripa, 60 mila anche con il Frosinone

(Inter News) Prima di gran lunga in Italia, quinta in Europa. La media di spettatori a San Siro vede l’Inter tra i top club europei e scusate se è poco. L’entusiasmo che si respira a San Siro tutte le volte che risuona Pazza Inter non è descrivibile facilmente a parole. L’emozione, l’attesa, la frenesia di un pubblico che da anni attende il suo posto al sole. Per riveder le stelle come diceva lo slogan della campagna abbonamenti.

E attenzione, questo non vale solo per i big match di Champions o per il derby. E’ il sito ufficiale dell’Inter oggi ad annunciare un dato che pochi si aspettavano: si va verso i 60 mila presenti anche con il Frosinone.

“ Un entusiasmo straripante, come sempre. Il popolo nerazzurro risponde ‘presente’ in massa anche per la sfida contro il Frosinone: ecco perchè da oggi è aperto alla vendita anche il Terzo Anello Rosso.”

Iniziative e offerte per i tifosi

E poi la serie delle iniziative e promozioni riservate ai tifosi:

– Per tutti i possessori della tessera Siamo Noi (attiva e consegnata) biglietti in promozione per il Primo Anello Rosso lungolinea.

– Per tutti gli Under 18, biglietto a soli 20€ se acquistato insieme ad un tagliando Intero nei settori selezionati.

– Prezzo speciale invece per tutti gli studenti universitari, biglietto a soli 10€ per il Terzo Anello Rosso, acquistabile solo presso i punti vendita.

– I bambini fino a 4 anni compiuti possono entrare allo stadio gratuitamente, purchè ciascuno sia accompagnato da uno spettatore adulto. All’ingresso 9 sarà possibile ritirare il biglietto omaggio presentando un documento di identità o il certificato di nascita del bambino.

Appuntamento per sabato 24 novembre alle ore 20:30… Ci vediamo a San Siro, #ForzaInter!

