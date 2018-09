Inter news: non cambia la musica ma il risultato

Inter news: vittoria sofferta con mentalità da squadra

Inter news: i nerazzurri vincono su un campo difficile nel momento in cui sembrava tutto finito. 90 minuti intensi come quelli vissuti qualche giorno prima a San Siro contro il Tottenham. L’Inter vince e lo fa da squadra. Conquista i tre punti dopo una feroce lotta e dopo averci provato fino all’ultimo. Ogni istante è stato sfruttato e alla fine il risultato è stato il giusto premio per i sacrifici fatti.

Tutti uniti verso un solo obiettivo. Un gruppo che al netto dei miglioramenti che debba ancora effettuare, si è spinto oltre il limite necessario per ricavare un successo fondamentale dal punto di vista emotivo.

La quadra lentamente sta migliorando e i meccanismi diventano sempre più oliati. Ma senza entrare nello specifico rendendo questo articolo una semplice lettura tattica, Spalletti sembra esser riuscito a suscitare nei ragazzi l’orgoglio necessario per indossare con concentrazione la maglia nerazzurra.

Il mental coach è un vero e proprio punto cardine per andare verso il successo. La costante e continua crescita richiesta attraverso piccoli obiettivi passa dall’impostazione del lavoro giornaliero. La cultura del sacrificio e dell’applicazione è ciò che alla fine fa la differenza in campo.

Sembrava impossibile poter partecipare alla Champions e oggi, proprio tramite questo voler entrare nella testa e nell’anima, è realtà. Non solo parole quindi, ma anche fatti che hanno dato maggiore credibilità e merito al “metodo”. È così che lentamente si crea una mentalità vincente. È così che l’Inter sta tentando di rialzarsi da quello che è stato un lungo periodo buio.