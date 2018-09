(Inter News) Nicchi condanna VAR e Manganiello. Ci saranno sanzioni ?

Inter News: parla Nicchi

(Inter News) Anche il massimo dirigente dell’AIA ha sentito il dovere di parlare di quanto avvenuto in Inter Parma di sabato scorso. Marcello Nicchi ha risposto oggi alla Lega che nei giorni scorsi aveva lasciato intendere le necessità di ampliare il ricorso al VAR. Secondo Nicchi il protocollo è chiaro e niente sarebbe cambiato dall’anno scorso, Spetta agli arbitri utilizzarlo e se non lo fanno commettono un errore. Durante Inter Parma il VAR ha sbagliato sul fallo di mano Di Marco davanti alla riga di porta degli emiliani così come a suo avviso avrebbe sbagliato sul fallo di Gagliardini, che poteva essere sanzionato con un cartellino giallo o rosso. Manganiello non aveva visto il fallo e secondo Nicchi spettava al Var fare la chiamata.

E le sanzioni?

Nicchi dunque conferma quanto da sabato tutti gli addetti ai lavoro vanno dicendo. Quel fallo di mano era clamoroso, solare, visto dai 60 mila presenti a San Siro, da milioni di spettatori davanti alle TV ma non da Manganiello e, ciò che più sorprende, dall’espertissimo Rocchi, uomo Var dell’incontro.

Per pura pignoleria, osserviamo che Nicchi dimentica il terzo episodio su cui il VAR poteva fare piena luce, il fuorigioco attivo di un giocatore del Parma che copre la visuale di Handanovic in occasione del gol Di Marco, ma forse darebbe stato chiedere troppo.

Non è superfluo invece chiedere al responsabile degli arbitri se e quali sanzioni saranno emesse a carico di Rocchi e Manganiello. A pensar male si fa peccato ma ogni tanto ci azzecca, diceva uno famoso anni fa: vogliamo scommettere che il massimo della pena sarà una tiratina d’orecchie al prossimo raduno degli arbitri?

Lacrime (e parole) di coccodrillo, per chi fu capace di difendere Orsato dopo Inter Juventus dello scorso anno. Intanto l’Inter lo ha già preso in saccoccia, seconda volta dopo Sassuolo.