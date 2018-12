(Inter News) Nerazzurri in vantaggio al 45mo: bentornato Ivan

(Inter News) Inter in vantaggio a metà gara

Inter News: L’Inter chiude il primo tempo in vantaggio per 1 a 0 contro il Chievo. Una brutta Inter nei primi dieci minuti con ripetuti errori di misura e di precisione soprattutto dei due difensori centrali che favoriscono più volte le ripartenze dei clivensi, mai pericolose più di tanto.

Poi l’Inter esce dal guscio, riesce a recuperare ordine e misure. Un paio di buone azioni palla a terra, in una delle quali Icardi da centro area tira a botta sicura. Il suo missile operò è centrale, Sorrentino respinge e sulla seconda palla Nainggolan spara alto.

Pochi minuti dopo l’azione che porta in vantaggio i nerazzurri. Icardi apre per D’ambrosio, il terzino la mette in mezzo bassa. C’è finalmente Perisic che arriva a rimorchio scaraventandola sotto la traversa.

E poi un calcione al palo per sfogare tutta la sua rabbia per questi mesi senza gol.