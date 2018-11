(Inter News) Nainggolan si racconta, a nudo i suoi segreti

Inter News: Nainggolan mai banale

(Inter News) Radja Nainggolan ha un pregio grande, non è mai banale. Lo dimostra nell’intervista rilasciata a France Football nella quale racconta di sé, delle sue origini e della sua famiglia senza infingimenti.

Radja rifiuta l’etichetta di bad boy che molti gli vorrebbero affibbiare, ritenendosi una persona normale. Una normalità fatta di piccole cose quotidiane, tutte alla luce del sole, senza nascondersi. Dal fare acquisti al supermercato, a bere una birra o fumarsi una sigaretta in pubblico senza timore di dare scandalo.”Se ti nascondi per una cosa così vuol dire che ne nascondi altre. Non è il mio modo di vivere” dice con grande sincerità il giocatore.

Radja accenna ai rapporti mai facili con il padre, con il quale ha cercato un riavvicinamento anche in tempi recenti senza però riuscire nell’intento. Non si sente indonesiano, molto di più italiano, almeno in termini calcistici. E colpisce anche la modestia del personaggio che non ritiene di rientrare nella schiera dei fuoriclasse, avendo molte qualità ma senza eccellere in nessuna.

Quella modestia senza la quale avrebbe avuto grandi difficoltà nei suoi inizi a Piacenza, quando guadagnava mille euro al mese ma era contento di poter soddisfare le esigenze della sua famiglia. La sua figura di riferimento è la mamma Lizi, scomparsa qualche anno fa, che ha garantito la crescita dei figli tra mille sacrifici.

Nessun problema per Nainggolan anche di fronte a temi “caldi”. “Mia sorella gemella è omosessuale – afferma Radja – ed è molto felice così, quindi lo sono anch’io. Il futuro e la felicità di una persona non possono essere decretati da qualcun altro. Io accetto tutti, è il mio modo di vedere le cose”.

Fonte France Football