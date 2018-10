Inter News: Figc, Moratti non abbocca

(Inter News) Ieri era stata la giornata dell’offerta di Agnelli a Moratti della Presidenza della Figc. O meglio della richiesta al presidente del Triplete a candidarsi contro Gravina, candidato forte di Lega Dilettanti, Lega Pro, Aia e Aiac.

Candidatura forte, fortissima, che già oggi pare viaggiare intorno al 60% dei consensi. Dunque la richiesta del presidente della Juventus a Massimo Moratti poteva avere un duplice significato, tentare un colpo di mano con una figura di grande appeal per la storia, l’onestà, per poi comunque passare all’incasso oppure, nella peggiore delle ipotesi, quella di esporre un vecchio competitor ad una magra figura per lui e per tutto mondo nerazzurro che ancora rappresenta.

Oggi l’Ansa batte la notizia che Moratti avrebbe ringraziato e rifiutato seccamente. Da queste pagine ieri avevamo scritto dei rischi che la candidatura presentava e tutti i motivi per cui ci sembrava opportuno che Moratti non accettasse (riportiamo il link dell’articolo in calce).

Di certo il Presidente non avrà avuto bisogno dei nostri suggerimenti per arrivare alla sua decisione. E’altrettanto certo che tutto l’ambiente nerazzurro non può che appoggiare la sua scelta.

Fonte Ansa

https://www.interdipendenza.net/moratti-vada-da-mc-donalds-la-cena-di-agnelli-e-una-mela-avvelenata/