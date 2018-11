Inter News: “Marotta non è Sabatini” ecco le differenze

Inter News: Marino parla dei due dirigenti

(Inter News) L’arrivo di Beppe Marotta in Corso Vittorio Emanuele sembra davvero questione di ore. L’ex dirigente bianconero dovrebbe firmare nei prossimi giorni un contratto che lo legherebbe all’Inter per tre anni. Di questa grande novità in casa nerazzurra ha parlato oggi ai microfoni RAI Pierpaolo Marino.

L’ex dirigente di diverse squadre di serie A ha detto di non essere per niente sorpreso dall’arrivo di Marotta in nerazzurro.

“Marotta è un grande manager e a noi piace come fanno i grandi imprenditori, non conta più l’importanza dei quadri dirigenziali dell’Inter ma conta il valore aggiunto che può portare il nuovo manager, non vedevo perplessità e credo che succederà.

Sarà l’uomo della proprietà, Zhang è un presidente giovane e contrariamente a quello che accade alla Juve dove Agnelli non ha più bisogno di un riferimento esperto, Marotta mi pare la figura giusta per far crescere Zhang. Durerà dieci anni? Secondo me no, ma è il non plus ultra dell’Inter.

Marotta non è Sabatini, che è un grande capo-scouting, Marotta ha sempre riassunto in sé il leggere i bilanci e anche il fare mercato. Lo considero un consulente del giovane Zhang, non proprio nell’Inter. Con libertà e autonomia, altrimenti si crea confusione”.

Fonte RAI