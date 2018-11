(Inter News) Mancano all’appello 105 milioni di euro

Inter News: entrate in aumento

(Inter News) Una interessante analisi del sito Calcio e Finanza.it prende in esame la situazione finanziaria della società nerazzurra al 30 settembre scorso, dunque relativa al primo trimestre societario. In questo periodo le entrate arrivano a 98,5 milioni di euro rispetto ai 56,5 dello stesso periodo dello scorso anno. Aumentano ricavi da sponsor e da diritti televisivi.

Risaltano in particolare i 32,2 milioni di euro provenienti dalla partecipazione alla Champions League (14,5 per la partecipazione alla fase a gironi e 17,7 per il ranking storico). I diritti televisivi della serie A passano da 32,9 a 35,3 milioni di euro. I contratti già firmati per l’attuale stagione ammontano a 258 milioni.

Sponsor con qualche problema

Un capitolo a parte meritano le sponsorizzazioni. Dopo l’infornata degli ultimi mesi, per la stagione in corso è prevista una leggera diminuzione degli introiti (da 122 a 112 milioni). Sono invece gli accordi commerciali con la Cina a dare qualche problema ai contabili nerazzurri.

Calcio e Finanza.it rileva che “nel periodo dall’1 luglio 2016 al 30 settembre 2018, l’Inter ha avuto 182,4 milioni di ricavi da accordi con aziende asiatiche. Di questi però sono stati incassati solo 76,5 milioni di euro. Ad oggi, non sono stati ancora raccolti 105,9 milioni di euro, di cui 20 milioni relativi al primo trimestre dell’esercizio in corso. Altri 22,5 milioni sono relativi all’accordo di co-branding nell’esercizio 2016/17 e 63,3 milioni relativi all’esercizio 2017/18.”

Niente di cui preoccuparsi, a detta della società, secondo la quale le somme verranno incassate nell’esercizio 2018-19 in virtù dello spostamento delle scadenze di pagamento al prossimo 30 dicembre.

Fonte: CalcioeFinanza.it