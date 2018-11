Inter News: L’UEFA sorprende tutti, sugli scudi il nuovo acquisto nerazzurro

Inter News: Politano incoronato dall’UEFA

(Inter News) Negli ultimi anni parlare di Uefa in casa nerazzurra è stato un po’ come parlare della corda in casa dell’impiccato. Gli effetti del Settlement Agreement imposto quattro anni fa termineranno solo nei prossimi mesi, dopo un periodo caratterizzato da lacrime e sangue.

Oggi però l’organizzazione del calcio europeo offre un piccolo ma importante riconoscimento all’azione del club nerazzurro. Con un post sull’account ufficiale Twitter l’Uefa ha indicato i quattro migliori acquisti del 2018 nell’ambito della Champions League. Insieme a Xherdan Shaqiri del Liverpool, Dusan Tadic dell’Ajax e Rodri dell’Atletico Madrid figura Matteo Politano, l’esterno arrivato in estate in prestito dal Sassuolo.

Dopo un inizio in sordina, Matteo si sta conquistando la maglia da titolare fisso a suon di prestazioni da leccarsi i baffi. 12 presenze con due gol lo score ad oggi del 25enne laterale in serie A, esordio in Champions ed anche in nazionale, con tanto di gol decisivo contro gli USA. Una crescita a passi rapidissimi, che non è passata inosservata neanche a livello europeo.