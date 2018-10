Inter News, l’Uefa pubblica il dato: i migliori in Europa sono due giocatori nerazzurri

Inter News, i due giocatori nerazzurri sono al vertice dopo i primi due turni di Champions League, un primato che certifica il lavoro dello staff

Inter News, due vittorie e primo posto nel gruppo B insieme al Barcellona. La partenza dell’Inter in Champions League è stata perfetta. Due successi ottenuti con due splendide rimonte contro Tottenham e Psv. Grinta, carattere e gruppo, così i nerazzurri hanno messo a tacere le voci dopo un inizio di stagione complicato.

Tra i protagonisti delle vittorie nerazzurre, ci sono Marcelo Brozovic e Matias Vecino. I due centrocampisti hanno giocato entrambi i match, risultando decisivi ai fini del risultato finale. Soprattutto Vecino, autore del gol che ha regalato il successo in pieno recupero contro il Tottenham a ‘San Siro’, e del lancio in profondità che ha permesso a Icardi di segnare la rete della vittoria in Olanda contro il Psv. Brozovic ha guidato la mediana nerazzurra, con prestazioni che sono migliorate soprattutto nei secondi tempi.

I migliori in Europa

La Uefa ha pubblicato il dato riguardante i giocatori che hanno corso di più in queste prime due giornate di Champions League. Ai primi due posti della graduatoria ci sono Marcelo Brozovic e Matias Vecino. Il giocatore croato ha percorso ben 25,1 km, mentre il centrocampista uruguaiano è arrivato a 24,4 km. Al terzo posto Koke dell’Atletico Madrid e Dusan Tadic del Psv con 23,9 km percorsi.

Un dato significativo quello pubblicato dalla Uefa, che dimostra come la condizione atletica dell’Inter sia più che buona. Il ‘cuore’ della squadra funziona bene, pompa chilometri mettendo assieme la qualità di Brozovic e la quantità di Vecino. Determinanti nelle due vittorie ottenute contro Tottenham e Psv, il duo di centrocampo dovrebbe giocare dal primo minuto anche domenica sera a Ferrara contro la Spal.