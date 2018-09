(Inter News) L’Inter si è già suicidata, per il giornalista discorso chiuso

Inter News: Campionato finito tra 20 giorni se…

(Inter News) Umberto Chiariello, giornalista campano ha parlato oggi di Napoli e scudetto ai microfoni di Canale 21. Il suo giudizio è decisamente duro nei confronti delle inseguitrici della Juventus, primo tra tutti il Napoli.

“Serve tempo per vedere il miglior Napoli? Ma il Napoli tutto questo tempo non ce l’ha. Adesso il Napoli è costretto a vincere a Torino, come è costretto a battere il Parma. Alla settima c’è la Juve, e se la Juve vince il campionato è bello che andato. Roma e Inter si sono già suicidate, tutta questa forza non ce l’hanno. La Juve fa corsa a sé, ma io non mi rassegno. Ho Ancelotti in panchina e voglio che mi faccia competere fino alla fine”.

La tesi di Chiariello appare singolare. La forza della Juventus sia tecnica che come completezza della rosa è sicuramente superiore a tutti i competitor ma ritenere chiuso il campionato a metà ottobre somiglia ad una resa che nessuno ha intenzione di dichiarare.

Fonte Canale21