(Inter News) “L’Inter la più grande fortuna della mia vita”. Chi la pensa così?

Inter News: Dalbert, soddisfazione e riconoscenza

(Inter News) La riconoscenza è merce sempre più rara al giorno d’oggi. Figurarsi poi in un mondo dominato da interessi di altissimo livello come il calcio. Ma c’è qualcuno che, almeno a parole, dimostra quanto si possa essere riconoscenti ad un club che lo sta rendendo discretamente ricco e pure di una certa fama.

Dalbert Henrique ha parlato oggi ai microfoni di Inter TV. “Posso dire che per me il calcio è tutto: è la mia vita, quello che mi sostiene e che mi sprona. Io amo questo sport. L’Inter? Per me è stata una grande rampa di lancio. E’ stata la più grande fortuna della mia vita e posso dire che in questo momento l’Inter è tutto per me e per la mia famiglia. Tutti tifiamo Inter, io tifo Inter. Per me è emozionante giocare con questo club. Mi trovo bene con tutti i miei compagni. Ho stretto con Miranda, perché è brasiliano, e con Joao Mario perché parliamo la stessa lingua. Ma anche con Keita. Diciamo che mi trovo bene con tutti”.

Come un nuovo acquisto

Dopo una anno vissuto spesso ai margini dell’undici titolare, Dalbert quest’anno ha iniziato con tutt’altre prospettive. Sa di dover ancora dimostrare di valere tutti i soldi investiti lo scorso anno (20 milioni oltre bonus) su di lui dall’Inter per strapparlo al Nizza e l’inizio di stagione ha mostrato un laterale sicuramente più attento e convinto.

Merito di Spalletti e del suo grande lavoro, grazie al quale il brasiliano ha recuperato l’autostima necessaria a dimostrare che le qualità che in Francia lo avevano portato ad essere eletto miglior terzino destro ci sono tutte. Ora serve solo proseguire su questa strada-

Fonte Inter TV