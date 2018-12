(Inter News) L’Inter fa all in, martedì un piatto da 20 milioni

Inter News: una partita dentro o fuori

(Inter News) La Juventus è acqua passata, l’Inter torna dopo tanti anni a giocare una partita da dentro o fuori, come ai bei tempi. Martedì sera con il PSV Eindhoven gli occhi saranno puntati sul campo e sui cellulari. Le notizie in arrivo da Barcellona saranno fondamentali come i gol di Icardi o di chiunque altro si voglia prestare.

Dalla Spagna il tecnico blaugrana Valverde afferma a gran voce che la fabbrica del biscotto resterà chiusa. “Posso rassicurare l’Inter che scenderemo in campo contro il Tottenham per vincere, a prescindere dagli interpreti che sceglierò. Il nostro club rispetta molto la Champions League e affronta ogni partita per raccogliere il massimo. Farò le scelte in relazione ai nostri interessi, non a quelli dell’Inter”. Speriamo, incrociamo le dita, chi l’avrebbe mai detto che il Barca sarebbe entrato nei cuori dei tifosi nerazzurri in maniera così dirompente, anche se per una sola serata?

Piatto ricco

Intanto l’Inter è obbligata a vincere, poi si vedrà. Passare agli ottavi sarebbe una goduria non da poco, considerando che al sorteggio agostano il suo biglietto stava nella stessa urna di squadre cipriote, islandesi o ucraine. E sarebbe un bel botto anche per le casse nerazzurre, altri 20 milioni che andrebbero ad aggiungersi ai quasi 50 incassati per la partecipazione al girone, incassi, premi per i risultati conseguiti.

Da qualunque parte la si guardi, FFP o no, 20 milioni non sono pizza e fichi, sono una montagna di quattrini che stanno li, ad un palmo di mano, pronti per essere impacchettati per far felice il cassiere di Corso Vittorio Emanuele. Ci saranno i soliti 70 e passa mila a San Siro, probabilmente sugli spalti insieme a loro anche Radja Nainggolan in attesa di smaltire gli effetti degli ultimi acciacchi.

L’uomo della Champions, quello che prese la palla d’oro all’Olimpico e quella della vittoria all’ultimo respiro con il Tottenham ci dovrebbe essere. La garra charrua di Vecino potrebbe fare il miracolo per martedì, visto che dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti. Lele Adani potrebbe fare una lezione sulle modalità di utilizzo della garra anche da parte dei non uruguagi. Magari in video conferenza con Barcellona, se da quelle parti avessero voglia di assistere…