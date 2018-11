(Inter News) L’ex nerazzurro non si ferma più, gol a raffica e assist

Inter News: Eder sugli scudi in Cina

(Inter News) Se ne è andato dall’Inter dopo tre anni in nerazzurro per un ricco contratto in Cina . A Milano Eder non aveva fatto scintille. La gente lo ricorda però con affetto per l’impegno, la disponibilità al sacrificio e la serietà dimostrate.

Lo Jiangsu Suning, l’altro club di Zhang Jijndong, gli ha garantito un contratti di due anni e mezzo a oltre 5 milioni l’anno. Eder Citadin Martins ce la sta mettendo tutta per ripagare tanta generosità ed anche nell’ultimo è stato protagonista di una prestazione sontuosa. Lo Jiangsu ha travolto il Changchun Yatai, vincendo 5-2 con il brasiliano sugli scudi con due gol ed un assist che portano il suo bottino personale ad 11 gol, e 7 assistenze ai compagni in sole 16 presenze.

Uno score di tutto rilievo per un giocatore che non è mai stato un bomber. In Italia il suo top furono i 12 gol messi a segno con la Sampdoria nella stagione 2013-14 ed altrettanti nel campionato 2015-16 prima di trasferirsi in nerazzurro. A Milano Eder ha avuto un massimo di 8 gol in 33 partite nella stagione 2016-17.