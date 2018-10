Inter news, l’ex d.g incorona l’obiettivo nerazzurro ma allerta i tifosi

Inter: voci sempre più concrete su Marotta

Continuano le voci che accosterebbero l’Inter al d.s Giuseppe Marotta. L’ormai ex Juventus ha fatto intendere di non escludere un’altra esperienza in un club diverso. Il pubblico nerazzurro è diviso riguardo questa clamorosa trattativa.

Intanto l’ex direttore dell’Inter, Ernesto Paolillo, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, dichiarando frasi molto convincenti riguardo un possibile arrivo di Marotta a Milano. Queste le frasi:”

Psv Inter sono ottimista. Spero che i nerazzurri trovino continuità di risultati.

Marotta all’Inter? Non so se sia possibile, ma me lo auguro: lo stimo tantissimo, è un professionista serio ed estremamente capace

Poi su una possibile coalizione in Figc con Massimo Moratti:

“Prossimo presidente della Figc ? Lo stimo molto e sono convinto che in Figc potrebbe fare benissimo: ha le idee molto chiare. Mi piacerebbe vederlo lì anche se ho paura dei giochi di potere..

Un’accoppiata con Marota è possibile. Il Fair Play Finanziario? Ci sono molti modi per aggirarlo purtroppo..”