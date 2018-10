Inter news, l’esclusiva di Icardi: bordata secca sul paragone con Higuain

Le parole del bomber

Mauro Icardi ha parlato di tanti temi ai microfoni di Sky Sport. Tante risposte in merito a temi fondamentali, quali Barcellona, Milan e Higuain.

Attesa per il derby

Tanta perché dopo il grande periodo non vogliamo fermarci. Siamo in grado di affrontare la partita nel miglior dei modi.

La cosa importante è dare continuità a quello che abbiamo fatto. Vincere il derby aiuta a lavorare meglio.

Il Milan ha grandi calciatori. Toglierei Gonzalo Higuain perchè fa la differenza ed è il profilo che mancava al Milan.

Gol al Milan o Juve

Sono differenti e danno emozioni diverse. Fare gol conta se si vince.

Rivalità con Higuain

Penso che sia un grande attaccante con un’enorme carriera. Io sono tranquillo.

Icardi, Higuain, Cr7

Vedremo ma non pi piace parlare prima.

Partite di fuoco in una settimana

Sono partite difficili ma siamo in gradi di giocarcela e fare ottime prestazioni. Non so dove arriveremo ma ci sarà una grande mano per affrontare le prossime.

Sacrificio per Milan e Barca

Giochiamo questo per lavoro e per avere soddisfazioni.

Gap

Non so, so che abbiamo una grande squadra e stiamo migliorando tanto. Sono arrivati i nuovi e si sono inseriti bene. La Juve è quella che ha vinto negli ultimi anni.

Aiutare la squadra come Higuain

Questa è una cosa che hanno messo in giro tutti. Sono 8 anni che gioco così ed in Serie A. Sono critiche che ascolto e ne traggo beneficio. Icardi è quello che già conoscete.

Inter con Nainggolan

Molto bene, ha qualità ed molto forte. Ti aiuta a giocare.

Barcellona

Sappiamo che possiamo fare male così come lo aveva fatto la Roma lo scorso anno.

Triplete

Sarebbe un sogno davvero e bisogna fare sempre bene. Non deve essere un pensiero fisso.

Clausola non pagata

Sono contento all’Inter. E’ la mia casa. Ho deciso di restare con la mia famiglia

Una promessa di fine anno

Vorrei vincere qualcosa con l’Inter. Se si fanno le cose bene, il premio arriverà.