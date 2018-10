Inter news, le ultime sulla formazione: a meno di sorprese, ecco le scelte di Spalletti

Inter News, da Barcellona le ultime notizie sulla probabile formazione che scenderà in campo tra meno di 3 ore

Inter News, sembrerebbe decisa la formazione che Luciano Spalletti manderà in campo contro il Barcellona. In diretta dalla città catalana, Andrea Paventi di Sky Sport ha aggiornato la situazione poco fa.

Ecco le sue parole, partendo da Brozovic e Perisic: “Stanno meglio tutti e due, se non ci sono sorprese giocheanno dall’inizio”. Un dubbio per Spalletti: “Esterno di destra giocherà Politano o Candreva, attendiamo la fine della riunione tecnica. Borja Valero a centrocampo, Skriniar in panchina, con Miranda titolare”.