Inter news, aggiornamento sulle condizioni di Icardi, che ha lasciato Wembley zoppicando

Inter news, allarme rientrato per Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro ha subito una botta durante il match giocato ieri sera contro il Tottenham in Champions League.

Una botta, niente di più. La classica “vecchietta”, come raccontato da Andrea Paventi dagli studi di Sky Sport. L’attaccante nerazzurro sarà disponibile per il big match di domenica sera contro la Roma. Da valutare nei giorni seguenti se Icardi sarà recuperato al 100%. Se così non fosse, Lautaro Martinez potrebbe scendere in campo dal primo minuto per la seconda volta consecutiva in campionato.

Problemi anche per Radja Nainggolan, uscito nel primo tempo di Tottenham-Inter. Il centrocampista belga è a rischio per il match di domenica sera. Per Nainggolan si tratta dell’ennesimo infortunio in questa prima parte di stagione.

Un problema muscolare durante la preparazione estiva, l’infortunio alla caviglia subito durante il derby di Milano. Ora, un nuovo problema per il giocatore nerazzurro, infortunio da valutare per lo staff tecnico dell’Inter.

Oltre a Nainggolan, sono da valutare le condizioni fisiche di Sime Vrsaljko. Il terzino destro croato non è stato convocato da Spalletti per il match di Champions League contro il Tottenham. Il giocatore nerazzurro sta recuperando dall’infortunio subito in nazionale nel match giocato proprio a Wembley contro l’Inghilterra nell’ultimo turno della Nations League.