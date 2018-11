(Inter News) Lautaro, una frecciata a Spalletti. Nessuna polemica ma…

Inter News: Lautaro senza polemica ma chiaro

(Inter News) Lautaro Martinez e Mauro Icardi hanno lasciato Milano per rispondere alla convocazione del CT argentino Scaloni in vista delle prossime amichevoli. Il giovane nerazzurro oggi ha parlati sui social e con i giornalisti. Ha postato un messaggio indicativo del suo orgoglio di far parte dell’albiceleste “di nuovo nel posto più bello” riferendosi appunto alla sede del ritiro.

Con i giornalisti invece ha parlato di Inter . “All’Inter non sto giocando spesso, l’allenatore mi sta utilizzando poco, ma continuo ad allenarmi al massimo per farmi trovare pronto, voglio farmi trovare preparato. Vorrei poter giocare più minuti…”

In queste parole non si coglie nessuna polemica con il mister ma è evidente lo stato d’animo di Lautaro. Come tutti i giovani freme in panca, vorrebbe essere in campo a dimostrare le sue capacità e ad aiutare la squadra. Generosità e disagio che devono essere letti dal mister e dallo staff tecnico come un elemento positivo, legato alla consapevolezza di Lautaro delle proprie qualità.

E’ ora di novità

E’evidente che lo schema tattico con cui Spalletti ha condotto la squadra in questi primi mesi della stagione sacrifica non poco il talento del ragazzo. Se si eccettua la prima a Sassuolo e la partita con il Cagliari, il 4-2-3-1 non ha lasciato grandi spazi a Lautaro, né come alternativa a Mauro Icardi né dietro di lui, neanche in occasione nelle ripetute assenze del Ninja Nainggolan.

Ieri ad esempio, dopo aver miracolosamente riacciuffato un pareggio del tutto immeritato ad inizio ripresa, una gestione più coraggiosa avrebbe potuto suggerire a Spalletti il suo impiego proprio come segnale per scuotere dal torpore gli undici in campo e per cercare la svolta della gara.

La sosta questa volta arriva al momento giusto per ricaricare le batterie della squadra e per preparare il tour de force che, tra la fine di novembre ed i primi di dicembre, dirà molto sulle reali ambizioni dell’Inter. Tottenham, Roma, Juventus e PSV Eindhoven daranno un senso, qualunque esso sia, alla stagione nerazzurra. E’ auspicabile che anche Spalletti utilizzi la sosta per riconsiderare le sue certezze forse troppo granitiche. Un impiego più intenso di Lautaro Martinez a ruotare intorno ad Icardi potrebbe non essere incompatibile con gli equilibri della squadra. Tocca al mister far quadrare il cerchio.